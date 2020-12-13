СМИ: британцы могут начать паниковать из-за возможного дефицита товаров

Власти Великобритании порекомендовали продовольственным магазинам и фармацевтическим компаниям запастись товарами на шесть дней вперед.

Власти Великобритании порекомендовали продовольственным магазинам и фармацевтическим компаниям запастись товарами на шесть дней вперед.

Выход Великобритании из Евросоюза происходит постепенно, сейчас страна находится в переходном периоде, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2020 года. Власти пока не подписали с ЕС торговое соглашение, поэтому окончательный brexit может состояться "без сделки", передает РИА Новости.

"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID-19, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", — рассказал старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

Нехватки мяса и фруктов в Великобритании возникнуть не должно, чего не скажешь об овощах. Если британские власти и ЕС не договорятся о дальнейшем сотрудничестве, то сторонам придется установить тарифы и пограничный контроль.