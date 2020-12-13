Пушков с иронией отреагировал на возмущения Украины санкциями РФ

Россия пополнила санкционный список физлицами Украины, на что сразу получила протест со стороны Киева. Своим мнением по этому поводу в Сети поделился сенатор Алексей Пушков.

Россия пополнила санкционный список физлицами Украины, на что сразу получила протест со стороны Киева. Своим мнением по этому поводу в Сети поделился сенатор Алексей Пушков.

Украинские власти еще пять лет назад выступили инициатором введения ограничительных мер в отношении сопредельного государства. Ежегодно данный перечень дополнялся новыми именами и названиями компаний. Теперь Киев возмущается в ответ на аналогичные действия российского правительства, что вызывает исключительное удивление.

"Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?", — с иронией отреагировал парламентарий.

В пятницу глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новый список санкций. В него вошли порядка 849 граждан Украины. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации.