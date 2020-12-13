Сотрудников ряда российских компаний ожидает повышение зарплат в 2021 году

Почти треть компаний России планируют повысить зарплаты сотрудникам в следующем году, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Почти треть компаний России планируют повысить зарплаты сотрудникам в следующем году, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Повышение зарплат в предстоящем году планируют 32% российских работодателей. С результатами исследования ознакомились РИА Новости. В опросе принимали участие свыше 1,5 тысячи респондентов. 35% опрошенных планируют расширить штат в 2021 году.

Российские компании в следующем году хотят открыть новые направления деятельности. Это отметили 35% опрошенных. Четверть участников исследования указали на одно конкретное направление деятельности. Обучить сотрудников хотят 23% опрошенных, 19% вложатся в рекламу и маркетинг, 15% обновят систему премирования, а 9% предложат новые нематериальные бонусы. Другие респонденты пока не готовы вводить изменения в 2021 году, отметили они в графе "Другое".