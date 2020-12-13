СМИ: Германия может ужесточить карантин из-за коронавируса

Власти Германии намерены ввести жесткий карантин по всей стране уже на следующей неделе, а не после Рождества, сообщает газета Bild.

Власти Германии намерены ввести жесткий карантин по всей стране уже на следующей неделе, а не после Рождества, сообщает газета Bild.

По всей Германии могут закрыться школы, детские сады, торговые центры. Под исключение попадают продовольственные и хозяйственные магазины. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на результаты переговоров ведомства канцлера Германии.

Офис канцлера Ангелы Меркель настаивает на введении локдауна с 15 декабря. Окончательное решение примут во время видеоконференции канцлера с премьер-министрами федеральных земель. Также власти страны рассматривают вариант продления карантина до 10 января.

Ужесточение мер необходимо из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Несмотря на введенные ограничения, заболеваемость все еще на высоком уровне. Об этом заявила Ангела Меркель во время выступления в бундестаге. Сейчас в стране закрыты бары, рестораны и другие заведения общепита. Еду и напитки разрешено продавать навынос. Закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, студии красоты, кинотеатры и концертные залы.