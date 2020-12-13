Минюст США расследует связи сына Байдена с украинской газовой компанией

Связями сына политика Джо Байдена Хантера с "двумя десятками организаций" заинтересовалось Министерство юстиции США в ходе проверки его налоговых дел.

Связями сына политика Джо Байдена Хантера с "двумя десятками организаций" заинтересовалось Министерство юстиции США в ходе проверки его налоговых дел.

Пока не ясно, что является основополагающим фактором расследования, непосредственно связь Хантера с украинской газовой компанией Burisma или же власти США интересуются всеми его источниками дохода в течение последних лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Известно, что Байден-младший был устроен в Burisma в качестве советника руководства и получал за это около 50 тысяч долларов в месяц. Избиратели Трампа допускают, что Хантер мог использовать отца для лоббистской работы. Более того, они подозревают, что Джо Байден оказывает давление на Украину преследуя цель увольнения генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против газовой компании.