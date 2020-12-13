США заявили о готовности начать вакцинацию населения от коронавируса

Первые партии препаратов от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, поступят в распределительные центры штатов утром 14 декабря, заявил генерал Гус Перна.

Первые партии препаратов от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, поступят в распределительные центры штатов утром 14 декабря, заявил генерал Гус Перна.

Свое заявление генерал, возглавляющий операцию Warp Speed по распространению вакцин, сделал в эфире трансляции телеканала CBS News. Он отметил, что в настоящий момент происходит упаковка доз вакцин и их загрузка для транспортировки на места.

"В течение следующих 24 часов их начнут перевозить из производственного объекта Pfizer в центры почтовых компаний UPS и FedEx… Мы ожидаем, что 145 мест во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 площадок во вторник и последние 66 точек — в среду, что завершит первоначальную доставку этой вакцины", — добавил Перна.

Препарат от коронавируса компании Pfizer был одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).