МЧС назвало запрещенные места для запуска фейерверков и петард

Запуск пиротехнических изделий с крыш и балконов может быть опасно для жизни и здоровья. Об этом предупредили в МЧС России в преддверии Нового года.

Запуск пиротехнических изделий с крыш и балконов может быть опасно для жизни и здоровья. Об этом предупредили в МЧС России в преддверии Нового года.

Приводить в действие петарды и фейерверки запрещено в помещениях и любых зданиях, на лоджиях, крышах и балконах, а также рядом с пожароопасными объектами и линиями электропередач, передает ТАСС. Необходимо серьезно подходить к выбору пиротехнических изделий и приобретать их только в проверенных магазинах.

"Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия", — добавили в ведомстве.

МЧС выпустило новую редакцию правил по пожарной безопасности. Она разрешает использование пиротехники второго уровня опасности в помещениях.