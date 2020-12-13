Михайловский театр в Петербурге добровольно перенес спектакли на январь

Михайловский театр оперы и балета отменил все предновогодние представления после аншлага во время постановки "Золушка". Зрительский зал был заполнен петербуржцами полностью.

Михайловский театр оперы и балета отменил все предновогодние представления после аншлага во время постановки "Золушка". Зрительский зал был заполнен петербуржцами полностью.

Запланированные с 20 по 31 декабря постановки перенесут на январь 2021 года из-за пандемии. Художественный руководитель театра Владимир Кехман принял такое решение после беседы с губернатором города Александром Бегловым.

Однако у театра есть разрешение на проведение мероприятий от Роспотребнадзора. Согласно документу, театр официально имеет право на осуществление деятельности в период запретов с 30 декабря по 10 января, отметил Кехман. Михайловский добровольно переносит представления в качестве солидарности врачам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.

Традиционные новогодние балеты "Щелкунчик" и "Рождественская история" не состоятся. Также не будет гала-концерт звезд балета.