Глава МИД Ирана принял верительную грамоту от посла Сирии

Новый посол Сирии Шафик Дайюб встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между республиками.

Новый посол Сирии Шафик Дайюб встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между республиками.

Переговоры прошли в Тегеране. В рамках визита глава иранского ведомства принял у арабского дипломата верительную грамоту. Документ подтверждает право посла представлять интересы своего государства на территории чужой страны, сообщает агентство SANA.

До этого Дайюб занимал пост руководителя дипломатической миссии САР в Нигерии и Иордании. Затем его назначили на должность директора отдела Африки и Азии в МИД арабской республики, напоминает Федеральное агентство новостей.

Сирийские власти высоко оценивают потенциал сотрудничества с Ираном. Страны уже работают над несколькими крупными совместными проектами в сфере науки и здравоохранения