Власти Греции решили продлить разрешение на въезд в страну до января

Греция решила продлить разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. На руках у путешественников должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Греция решила продлить разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. На руках у путешественников должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Попасть в Грецию смогут те россияне, у которых нет коронавируса и есть ваучер на отель или документы на временное место жительство в стране. Это решение опубликовали в официальной правительственной газете, сообщает РИА Новости.

Впервые такое решение Греция приняла 7 сентября и продлевали его несколько раз. Новый срок действия постановления до 7 января 2021 года. Въезжать в страну можно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. В зданиях аэровокзалов можно сдать выборочный тест на коронавирус, но до получения результатов нельзя покидать место временного пребывания. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч евро.

Все прибывшие в страну должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form и указать свои контактные данные в Греции. Власти продлили карантин из-за развития пандемии. Также в стране действует комендантский час, обязательное ношение масок. Предприятия общепита закрыты.