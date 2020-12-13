Глава BioNTech назвал вероятные сроки отступления коронавируса

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин.

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета следующего года, заявил генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин.

Созданная вакцина от коронавируса принесет пользу, так как показала высокую эффективность. При этом доз можно создать много. Поэтому саму болезнь и пандемию можно окончательно взять под контроль к концу лета 2021 года, сообщил один из создателей вакцины от COVID-19 Угур Шахин в разговоре с телеканалом Fox News. Вакцина появилась благодаря совместным действиям с фармацевтическим гигантом Pfizer.

"Мы убеждены, что сможем обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, мы также проводим оценку того, сможем ли мы доставить еще больше доз в 2021 году", – прокомментировал Шахин.

Ситуация с коронавирусом может серьезно измениться к апрелю 2021 года с помощью вакцины, предположил ученый. Применение этой вакцины уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Первой вакцину от коронавируса под названием "Спутник V" зарегистрировала России. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат будет защищать человека от заражения около двух лет, передает телеканал "360".