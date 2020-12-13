Гидрометцентр рассказал о потеплении в регионах России на следующей неделе

Оттепель ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) России 17 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Оттепель ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) России 17 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В регионы Приволжского федерального округа (ПФО) придет аномальное тепло на смену холодов. В среду температура будет стремиться к нулю градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа, отметил Вильфанд.

Также метеоролог сообщил, что в середине недели столбик термометра поднимется выше нормы на 2-4 градуса в районах Средней Волги. На Нижней Волге температура будет около нормы.

На новогодние праздники Вильфанд пообещал снежную и слегка морозную погоду. Кроме того, россиянам стоит ждать снегопадов всю последнюю неделю декабря, передает телеканал "360".