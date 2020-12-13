Демократическая партия США во главе с Джо Байденом воспринимает Китай как инструмент самообогащения, страну, с которой нужно конкурировать.

Демократическая партия США во главе с Джо Байденом воспринимает Китай как инструмент самообогащения, страну, с которой нужно конкурировать.

Пекин с нетерпением ждет прихода к власти Байдена, так как он намерен дать Китаю некую передышку и начать вести диалог, передает "ПолитРоссия". КНР не смутит даже сексуальная ориентация посла США Пита Буттиджича, отметил психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

"Я думаю, что китайцам будет глубоко безразлично. Они так ждали прихода Байдена в надежде наладить отношения, что ориентация посла их будет волновать в последнюю очередь. Китай расценит это как сугубо внутреннее дело США, потому что Байден на этом и пришел — надо продвигать различные меньшинства вперед", — уверен специалист.

Китайцы — достаточно умный народ, чтобы не воспринимать такое сотрудничество как "плевок в их сторону". Если бы подобного человека назначил действующий президент США Дональд Трамп, то "это могло бы расцениваться как попытка дополнительного издевательства".

Недавно сенатор Алексей Пушков предрек Байдену "скомканное" президентство. Он напомнил, что около 20 штатов во главе с Техасом ставят под сомнение итоги выборной гонки, передает "360".