Журналисты украинского СМИ "Обозреватель" вспомнили слова советского актера Валентина Гафта, которые он говорил про Крым, Донбасс и конфликт между Россией и Украиной.

Журналисты украинского СМИ "Обозреватель" вспомнили слова советского актера Валентина Гафта, которые он говорил про Крым, Донбасс и конфликт между Россией и Украиной.

Гафт обвинял киевские власти в геноциде собственного населения на юго-востоке страны, а Крым всегда считал субъектом Российской Федерации. Он подчеркнул, что полуостров "покрыт русской кровью", которая стала платой за его сохранение от иноземных захватчиков.

Он также отмечал варварское уничтожение населенных пунктов Донбасса. По его словам, во времена СССР и в голову никому не могло прийти, что Россия и Украина будут враждовать между собой. При этом актер всегда положительно отзывался о Незалежной, передает телеканал "360".

Актер театра и кино Валентин Гафт умер 12 декабря. Причиной смерти артиста стали последствия перенесенного ранее инсульта.