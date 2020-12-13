Оппозиция Украины сравнила киевскую власть с инквизицией

Депутаты партии Верховной Рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвали киевские власти прекратить "охоту" на СМИ, обвиняя их в нарушении законодательства.

Депутаты партии Верховной Рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвали киевские власти прекратить "охоту" на СМИ, обвиняя их в нарушении законодательства.

Недавно власти Киева вынесли телеканалу "112 Украина" предупреждение за показ российского мультипликационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". Главной претензией стал факт того, что одного из героев мультфильма озвучил российский актер Александр Михайлов. Имя актера внесено в "перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

В оппозиционной фракции подчеркнули, что Киев развернул "бюрократический террор" против независимых каналов телевещания. Все это оппозиционеры назвали "шизофренией" и путем к "тоталитаризму".

Чиновникам с мировоззрением "средневековых инквизиторов" не место в рядах официальной государственной власти. Необходимо прекратить кампанию по травле телеканалов и прочих СМИ, подытожили в оппозиционной партии.