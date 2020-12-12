Анкара рассмотрит запрос о продлении нахождения турецких ВС в Ливии

Турция намерена продлить документ о размещении собственного военного контингента на территории Ливии. Об этом сообщает телеканал Libya Alahrar.

Турция намерена продлить документ о размещении собственного военного контингента на территории Ливии. Об этом сообщает телеканал Libya Alahrar.

Проект об увеличении действия мандата на отправку техники на полтора года был внесен на рассмотрение Великого национального собрания республики. С этим предложением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Федеральное агентство новостей.

Президент объяснил причину выдвижения этой инициативы. По его словам, с помощью вооружения Турции Ливия якобы будет "отражать атаки" Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. При этом официальный представитель армии Ахмад Мисмари регулярно сообщает, что ЛНА соблюдает режим прекращение боевых действий. Это условие нарушается только со стороны Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.