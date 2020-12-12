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23:02   12 Декабря 2020
Общество

Российская вакцина "Спутник V" может защитить организм от COVID-19 на годы

Российская вакцина "Спутник V" может защитить организм от COVID-19 на годы

Разработанная в России вакцина "Спутник V" будет защищать людей от инфицирования в течение двух лет, предполагает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" объяснил, что препарат создавали на основе средства против лихорадки Эбола. В процессе исследований выяснилось, что медикамент, как и все аналогичные, может защитить организм от заражения на два года.

Вакцина "Спутник V" стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавирусной инфекции. Препарат вводят внутримышечно в два этапа. После получения вакцины медики не рекомендуют заниматься физическими нагрузками, посещать сауны и бани, а также воздержаться от приема алкогольных напитков, передает телеканал "360".

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#вакцина #коронавирус #гинцбург #Спутник V

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