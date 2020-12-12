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22:46   12 Декабря 2020
Политика

Антитеррористические ливийские организации попали под зачистку в Twitter

Антитеррористические ливийские организации попали под зачистку в Twitter

Ливийские пользователи Twitter сообщили о блокировке своих аккаунтов со стороны социальной сети. Речь идет об аккаунтах, которые поддерживают борьбу с терроризмом в Ливии.

Блокировке подверглись не только страницы простых ливийцев, но официальные аккаунты военных организаций по борьбе с экстремизмом в североафриканской стране. К массовому удалению ливийских аккаунтов в Twitter может быть причастна Турция, которая задействовала своих хакеров для взлома страниц ливийских граждан, передает Libya Al Hadath.

Вместе с этим в Twitter продолжает действовать аккаунт террористической группировки "Братья-мусульмане", деятельность которой запрещена в РФ. Боевики публикуют материалы, содержащие призывы к экстремизму и насилию, пишет Федеральное агентство новостей.

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#ливия #twitter #соцсети

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