Стариков объяснил воинственные заявления министра обороны ФРГ в адрес РФ

Воинственная риторика немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая недавно призвала разговаривать с Россией «с позиции силы», ориентирована на американцев, и звучит с вполне определенной целью.

Воинственная риторика немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр ориентирована на американцев и звучит с вполне определенной целью. Об этом в беседе с информационным порталом «Правда.ру» заявил писатель, публицист и политолог Николай Стариков, комментируя недавнее выступление главы оборонного ведомства ФРГ.

«Россия вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, теперь она располагает новыми видами вооружения и российская угроза стала более явственной», — заявила ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Также министр добавила, что Германия должна вести переговоры о разоружении с позиции силы, поэтому сначала ей нужно усилить свои позиции. Подобная позиция ранее была «хорошей традицией» внешней политики Берлина, подчеркнула она, и необходимо эту традицию продолжать.

Комментируя это выступление Крамп-Карренбауэр, которую называют возможной сменщицей Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии, Николай Стариков, задался вопросом: на кого ориентирована подобная воинственность в высказываниях?

Даже несмотря на давно проводящуюся в Германии реформу образования, нельзя предположить, чтобы министр обороны ФРГ совсем не знала истории родной страны, в том числе не знала, чем закончилась Вторая мировая война, отметил эксперт.

«Все она прекрасно знает. Тогда вопрос, который у нас с вами следом должен возникнуть: почему же, зная все это, она призывает разговаривать с Россией с позиции силы? Просто надо подумать: кому это выгодно?», — спросил Стариков.

При этом он напомнил, что министр с трудно-выговариваемой фамилией претендует на то, чтобы стать следующим канцлером ФРГ. Понимая это, по словам Старикова, нужно задаться следующим вопросом – кто в конце концов принимает решение о личности нового канцлера?

Если предположить, что канцлера выбирает народ Германии, то можно предположить, что Крамп-Карренбауэр выбрала неверную стратегию, потому что немцы отлично помнят, к чему привела Вторая мировая война, и милитаристские настроения там весьма слабы.

«Но, если не немецкий народ выбирает немецкого канцлера, то к кому тогда обращены слова о необходимости жесткого разговора, об увеличении военного бюджета? — К американцам же! Именно американцы выбирают, назначают немецких политиков, руководителей немецкого государства», — уверен Стариков.

И именно из США все время раздаются разговоры о необходимости говорить с Москвой с позиции силы, напомнил эксперт. Поэтому очевидно, что министр обороны ФРГ обращается именно к американцам, обещая им, что, заняв пост канцлера, она продолжит политику Меркель, а может быть, займет даже более жесткую позицию.

Поняв, к кому именно обращены слова Крамп-Карренбауэр, не трудно объяснить и воинственность этих слов. Так как, если не принимать во внимание адресата, заявления министра кажутся какой-то чушью, отметил Стариков. Даже, если разобрать ее заявление с самого начала: министр говорит, что Россия стала более мощной, после того, как потратилась и модернизировала свои вооружения.

«И она уже как бы подсказывает ответ: а давайте мы еще больше денег вложим, станем еще сильнее и тогда будем с Россией с позиции силы разговаривать», — отмечает эксперт.

При этом Крамп-Карренбауэр не предлагает других вариантов, например, осознать, что Россия обладает мощной оборонительной системой, и попытаться с ней просто разговаривать. В этом случае Германии и Западу не понадобилось бы дополнительное вооружение, надо просто попробовать говорить с Россией.

Но западным политикам нельзя «просто разговаривать» с Россией, заключает Николай Стариков, потому что это вызовет недовольство американских патронов. Вот, откуда берется воинственная риторика Запада.