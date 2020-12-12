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21:33   12 Декабря 2020
Политика

Сын Николаса Мадуро привился российской вакциной от COVID-19

Сын Николаса Мадуро привился российской вакциной от COVID-19

Сын венесуэльского лидера Николаса Мадуро Николас Мадуро Гуэрра испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

По словам сына главы Венесуэлы, он всегда верил в научный прогресс России. Теперь же он полностью уверен в действенности "Спутника V".

Вместе с этим молодой политик поблагодарил РФ за щедрость в адрес венесуэльского народа. Он подчеркнул, что Россия может рассчитывать на союзника в лице Венесуэлы.

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#венесуэла #мадуро #Спутник V

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