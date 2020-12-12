Сын Николаса Мадуро привился российской вакциной от COVID-19

Сын венесуэльского лидера Николаса Мадуро Николас Мадуро Гуэрра испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Сын венесуэльского лидера Николаса Мадуро Николас Мадуро Гуэрра испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

По словам сына главы Венесуэлы, он всегда верил в научный прогресс России. Теперь же он полностью уверен в действенности "Спутника V".

Вместе с этим молодой политик поблагодарил РФ за щедрость в адрес венесуэльского народа. Он подчеркнул, что Россия может рассчитывать на союзника в лице Венесуэлы.