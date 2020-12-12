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21:11   12 Декабря 2020
Политика

"Миротворец" кощунственно отреагировал на смерть Валентина Гафта

"Миротворец" кощунственно отреагировал на смерть Валентина Гафта

Украинский сайт "Миротворец", который публикует незаконно добытые личные данные российских военных, грубо прокомментировал смерь артиста театра и кино Валентина Гафта.

На украинском сайте "Миротворец" появился хамский коллаж с фотографией народного артиста РСФСР Валентина Гафта, перечеркнутый надписью "ликвидирован" красного цвета. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян, который увидел кощунственный коллаж.

"Миротворец" глумится над смертью Гафта", — написал политолог.

Также под фото, где были указаны биографические данные Гафта, указана аморальная приписка — "самоликвидировался" и дата смерти артиста.

На скриншоте, размещенном Арменом Гаспаряном в его Telegram-канале, говорится, что информацию о Валентине Гафте на сайт занесли из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины". Журналисты другого украинского агентства "Обозреватель" напомнили, что артист в свое время отказался посещать Украину с гастролями из-за ситуации на Донбассе. Также Валентин Гафт публично заявлял, что считает Крым исконно русским и поддерживал действия российских властей по его возвращению в состав государства.

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#украина #миротворец #гафт

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