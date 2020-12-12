"Миротворец" кощунственно отреагировал на смерть Валентина Гафта

Украинский сайт "Миротворец", который публикует незаконно добытые личные данные российских военных, грубо прокомментировал смерь артиста театра и кино Валентина Гафта.

Украинский сайт "Миротворец", который публикует незаконно добытые личные данные российских военных, грубо прокомментировал смерь артиста театра и кино Валентина Гафта.

На украинском сайте "Миротворец" появился хамский коллаж с фотографией народного артиста РСФСР Валентина Гафта, перечеркнутый надписью "ликвидирован" красного цвета. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян, который увидел кощунственный коллаж.

"Миротворец" глумится над смертью Гафта", — написал политолог.

Также под фото, где были указаны биографические данные Гафта, указана аморальная приписка — "самоликвидировался" и дата смерти артиста.

На скриншоте, размещенном Арменом Гаспаряном в его Telegram-канале, говорится, что информацию о Валентине Гафте на сайт занесли из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины". Журналисты другого украинского агентства "Обозреватель" напомнили, что артист в свое время отказался посещать Украину с гастролями из-за ситуации на Донбассе. Также Валентин Гафт публично заявлял, что считает Крым исконно русским и поддерживал действия российских властей по его возвращению в состав государства.