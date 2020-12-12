Журналист Бондаренко обвинил украинских граждан в инфантильности

Инфантильность является главной чертой украинского гражданина, заявил историк и журналист Павел Бондаренко.

Инфантильность является главной чертой украинского гражданина, заявил историк и журналист Павел Бондаренко.

По мнение историка, это проявляется во всех сферах деятельности населения. Украинцы стараются избежать ответственности на работе, дома и в социуме. Граждане также проявили инфантильность при выборе действующего президента Украина Владимира Зеленского. Сейчас никто не признает, что отдал голос за "Слугу народа".

Стоит отметить, что Зеленский набрал 75% голосов на президентских выборах. Победу народного избранника обеспечили заявления о бесплатном образовании, коммунальных и медицинских услугах.

По мнению Бондаренко, экс-глава государства Петр Порошенко говорил важные вещи, над которыми стоит задуматься. В свою очередь Зеленский играл с украинцами в игру под названием "виртуальная страна".