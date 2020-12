Историк Петров объяснил, что стоит за требованием Техаса выйти из состава США

Предложение члена палаты представителей Техаса, республиканца Кайла Бидермана провести референдум по выходу из состава США направлена исключительно на привлечение внимания.

Предложение члена палаты представителей Техаса, республиканца Кайла Бидермана провести референдум по выходу из состава США направлена исключительно на привлечение внимания. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист Александр Петров.

«В истории США похожие прецеденты были. Самый яркий и жестокий был связан с Гражданской войной, когда штаты Юга объявили о выходе из состава Союза из-за сецессии. А [Авраам] Линкольн назвал это незаконным. Этот прецедент привел к гражданской войне, к образованию конфедерации и потом к реконструкции Юга. После этого ничего похожего не было», — считает эксперт.

Идеи о выходе Техана из США фактически появились после выборов президента в 2008 году, когда победил Барак Обама. Тогда политики и общественность направляли различные иски и предложения, и даже организовали так называемый процесс We the people of The United States. Однако тогда это ничем не закончилось, напомнил Петеров.

«Иски, которые мы видим в палате представителей, в других штатах, где подавляющее большинство принадлежит республиканцам, связаны в большей степени с попыткой привлечь общественное мнение к особенностям выборов президента США»,— объяснил американист в беседе с «ПолитРоссией».

Историк напомнил о таком явлении, как джерримендеринг — произвольное перераспределение избирательных участков, чтобы в итоге получилось большинство голосов для той или иной партии. Впервые такую методику опробовали еще в начале ХХ века, но сейчас она получило распространение.

«В связи с голосованием по почте и контролем демократов над колеблющимися штатами, у республиканцев появилась, как они полагают, достаточно оснований полагать, что на эти результаты были произведены определенные влияния. Почему Техас? Потому что Техас – это одна из крупнейших экономик, это штат, который сам себя обеспечивает углеводородами, он практически независим», – говорит Петров.

Американист уверен, что ни о каком реальном выходе Техаса из состава США речи не идет.

«Даже если что-то произойдет на уровне штата Техас, Верховный суд признает это неконституционным, и большинство жителей штата не будет голосовать за выход из Союза. При этом, они традиционно будут голосовать за Республиканскую партию», — заключил он.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Сам кандидат также считает себя победителем выборов, но официального решения избирательной комиссии все еще нет.