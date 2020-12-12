Позиция Трампа по Западной Сахаре возмутила МИД САДР

Глава США Дональд Трамп принял неверное решение, признав права Марокко на Западную Сахару. Так сказали в МИД Сахарской Арабской Демократической Республики.

Глава США Дональд Трамп принял неверное решение, признав права Марокко на Западную Сахару. Так сказали в МИД Сахарской Арабской Демократической Республики.

Позиция американского политика является безрассудной, сказал глава ведомства Мохамед Салем Ульд Салек. Об этом написало издание Sahara Press Service.

Министр заявил, что суверенитет Марокко над регионом не признают ни организации мирового уровня, ни международное сообщество, ни суд справедливости. Заявление Трампа, по его словам, противоречит принципам морали.

Американский лидер недавно сообщил, что подписал декларацию о признании прав Рабата на Западную Сахару. Ситуация в этом районе является предметом споров между разными государствами уже много десятилетий. Регион борется за независимость, Марокко же считает его своей неотъемлемой частью.