Бутина: СМИ США вновь назвали меня шпионкой, хотя суд в шпионаже не обвинял

Соединенные Штаты Америки продолжают разыгрывать так называемую «карту Бутиной», представляя ее как некую квинтэссенцию связанных с Россией проблем, хотя на самом деле подобные действия лишь отражают глубинный конфликт в американском обществе.

Соединенные Штаты Америки продолжают разыгрывать так называемую «карту Бутиной», представляя ее как некую квинтэссенцию связанных с Россией проблем, хотя на самом деле подобные действия лишь отражают глубинный конфликт в американском обществе.

Такое мнение в беседе с изданием «ИноСМИ» высказала сама Мария Бутина – политическая активистка и общественный деятель, а с недавнего времени еще и писательница, комментируя опубликованный в газете The New Yorker материал, в котором рассказывается о ее связи с американским бизнесменом Патриком Бирном.

«Что можно сказать по поводу этой публикации? Меня в очередной раз назвали шпионкой, хотя никогда не обвиняли в шпионаже, и мы видим очередные спекуляции американской прессы по поводу моего кейса», — заявила Бутина, напомнив, что ее уже давно нет в США, но американская пресса продолжает использовать ее имя.

Все, о чем говорится в статье американской газеты, можно охарактеризовать двумя словами - highly likely, подчеркивает активистка. То есть автор, по ее словам, приводит множество биографических данных о человеке, с которым даже не был знаком, рассуждая на тему, могло такое быть на самом деле, или нет.

Объективная правда, по словам Марии Бутиной, изложена в ее недавно опубликованной книге «Тюремный дневник», в которой, кстати, рассказывается и о ситуации с Патриком Бирном.

При этом она отмечает, что, если информация, изложенная в материале The New Yorker, правдива, и Патрик Бирн действительно получал от ФБР какие-то задания, его действия подпадают под действие специального американского закона, так как эти факты не были представлены в суде. А специальный закон в США гласит, что в суде должны быть представлены любые доказательства, проливающие свет на дело подсудимого.

«Это судебный прецедент, он называется «материал Брейди» по имени кейса одного гражданина США Брейди против Соединенных Штатов», — напомнила Мария Бутина.

В деле самой Бутиной, по которому ее приговорили к полуторалетнему тюремному заключению, эти материалы не были представлены, и ее защита может трактовать это как серьезные нарушения, допущенные в ходе судебного процесса. Адвокаты девушки уже задали в связи с этим вопрос о возможности проведения внутренней проверки по факту возможных злоупотреблений агентами ФБР своих полномочий. Также они потребовали провести по этому поводу справедливое разбирательство.

«Признаюсь честно, надежд у меня мало, потому что американское «правосудие» мы уже успели посмотреть на себе не только в отношении меня и моего дела, но и в отношении многих других россиян, которые до сих пор томятся в американских застенках», — добавила Мария Бутина в завершение беседы.

Напомним: американский суд в апреле 2019 года приговорил Марию Бутину к 18-месячному тюремному заключению по обвинению в сговоре против США. После того, как девушка отбыла часть срока, ее в октябре 2019 года освободили и депортировали на родину.