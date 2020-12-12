Реставрация культурных памятников в Алеппо идет полным ходом. Часть восстановительных работ уже завершена.

Реставрация культурных памятников в Алеппо идет полным ходом. Часть восстановительных работ уже завершена.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), власти Старого города с помощью некоммерческих организаций и волонтеров продолжают восстанавливать Алеппо. Во время сирийского конфликта внушительная часть культурных достопримечательностей была разрушена. ФАН отмечает, что за годы войны было разбито 36 памятников архитектуры, которые играли значительную роль в экономике второго по величине города Сирии. Член исполкома Алеппо Аттиф аль-Шейх рассказал ФАН, что часть восстановительных работ уже завершена. Для сирийских властей большое значение имеют древние рынки, поэтому их реставрация является приоритетной.

"Восстановить древние рынки — сложная задача. Ведь требуется провести много исследований, чтобы вернуть культурным достопримечательностям их изначальный вид", — комментирует аль-Шейх.

Провинция Алеппо во время вооруженного конфликта между Сирийской Арабской Армией и террористами была одной из основных линий фронта. Благодаря помощи Российской Федерации сирийцам удалось взять под контроль большую часть городских районов уже к декабрю 2016 года.