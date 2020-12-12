Проблемы с пищеварением в будущем смогут определять по урчанию живота

Исследователи из США разработали прослушивающее шумы в кишечнике устройство, которое поможет врачам диагностировать проблемы с пищеварительной системой.

Исследователи из США разработали прослушивающее шумы в кишечнике устройство, которое поможет врачам диагностировать проблемы с пищеварительной системой.

Первым о возможностях такой диагностики говорил еще Гиппократ. Он отмечал, что урчание — это следствие прохождения еды или жидкости через желудок в тонкий кишечник. Ученые солидарны с этим мнением и считают, что по звуку можно выявить определенные проблемы со здоровьем. В частности, так можно диагностировать синдром раздраженного кишечника, симптомами которого являются вздутие живота, запор или диарея. Выявить СРК на сегодняшний день непросто.

Разработка американских исследователей может быть хорошим решением этой проблемы. Прослушивая кишечник, она анализирует процессы, происходящие в нем. Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев (88%) устройство безошибочно диагностировало СРК. Кроме того, по сравнению с известной колоноскопией данный метод лучше для пациентов.