Пользователи Сети вспомнили рассказ Гафта о безответной любви

Пользователи Сети опубликовали ролик в память об артисте Валентине Гафте, который скончался 12 декабря. В видео актер поделился своей историей любви.

Пользователи Сети опубликовали ролик в память об артисте Валентине Гафте, который скончался 12 декабря. В видео актер поделился своей историей любви.

Гафт как-то признался, что сильно влюбился в несвободную девушку — она знала о чувствах Гафта, но у нее был другой возлюбленный.

"Я каждый день приходил к ней во двор, останавливался напротив ее окна и смотрел, как она обнималась с этим человеком", — вспоминал Гафт.

Артист сказал, что очень сильно ревновал, но не мог изменить ситуацию. Во дворе возлюбленной Гафт периодически играл в футбол. По его словам, когда она на него смотрела, он вел себя как известные футболисты мира.

"Она исчезала, и у меня ноги не ходили. Вот что такое любовь", — говорил Валентин Гафт.

В Сети люди написали, что история Гафта очень трогательная и милая. Некоторые поинтересовались, как же звали таинственную возлюбленную артиста.