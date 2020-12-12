Зеленский наградил орденом обвиняемого в убийствах нацгвардейца

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о вручении ордена "За мужество" военному, который был осужден итальянским судом на 24 года за убийство итальянского журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о вручении ордена "За мужество" военному, который был осужден итальянским судом на 24 года за убийство итальянского журналиста.

Глава Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о присвоении ордена "За мужество" III степени сержанту нацгвардии Виталию Маркиву, которого в Италии в 2019 году осудили за убийство журналиста на Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский <...> подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени", — сообщили в офисе президента Украины.

В июле 2019 году итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство репортера Андреа Роккелли, который выполнял служебное задание на Донбассе в разгар военного конфликта в 2014 году. Тогда же вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб российский правозащитник Андрей Миронов.

Однако в ноябре этого года была подана апелляция и третьего декабря уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что суд в Милане оправдал Маркива. На следующий день он прилетел в Киев. Однако Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского нацгвардейца. В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова — не уточняется. Ему грозит пожизненное лишение свободы.