В России визит оппозиционной партии Германии прошел как рядовое мероприятие и не вызвал в обществе широкого обсуждения, заметил политолог Евгений Сатановский.

Политолог Евгений Сатановский считает, что визит депутатов от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» свидетельствует о тонкой политической игре с Берлином. Новость о поездке представителей политической силы в Москву имел большой эффект в Германии, хотя практически не был заметен в нашей стране, пишет эксперт в авторском Telegram-канале.

Визит оппозиционной партии Бундестага прошел как рядовое мероприятие и не вызвал в обществе широкого обсуждения. Однако в политической тусовке готовность российских властей общаться с европейской оппозицией расценили как новый вектор в развитие отношений Москвы и Берлина. Сатановский рассказал, для чего этот визит был нужен.

«Диалог с парламентской оппозицией — это очень по-европейски Они же его с нашей ведут. И с парламентской. И с внепарламентской. Открыто делая ставку на смену в России режима, пытаясь изменить российскую политику и поддерживая черт знает кого на постсоветском пространстве», — заявил политолог.

То, что с делегатами от немецкой оппозиции встречались не только коллеги из нижней палаты российского парламента, но и глава МИД Сергей Лавров, говорит о многом. По мнению Сатановского, это вызвало в политических кругах ФРГ «эффект разорвавшейся бомбы». До недавнего времени Москва демонстрировала лояльность и отказывалась от любых контактов с оппозицией. Теперь же ситуация изменилась.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией германской оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» состоялась 8 декабря. Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Москва осуждает любые усилия по умалению преступлений нацистов против человечности и героизации нацистских преступников. Об этом сообщила официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в субботу, 12 декабря.

По словам Захаровой, внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности.

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