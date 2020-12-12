Евгений Сатановский объяснил смысл визита немецкой делегации в Москву

Визит немецкой делегации в Москву в ФРГ восприняли как разорвавшуюся бомбу. Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский в своем блоге.

Визит немецкой делегации в Москву в ФРГ восприняли как разорвавшуюся бомбу. Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский в своем блоге.

Сатановский считает, что визит делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) не произвел на российские власти должного эффекта, однако Германия была, мягко говоря, удивлена этой встрече. Представителям оппозиционной партии только это и было нужно.

"Ну, приехали и приехали. Но в германском официозе эффект от этого визита был, как от разорвавшейся бомбы", — прокомментировал Евгений Сатановский.

Российский политолог также убежден, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не воспринимает партию немецких оппозиционеров. По его мнению, якобы по этой причине, чтобы "насолить" Меркель, Москва встретилась с АдГ. Россия начинает "копировать" поведение западных политиков, заявляет Сатановский.