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20:25   12 Декабря 2020
Экономика

Минстрой: льготная ипотека должна оставаться драйвером строительства

Минстрой: льготная ипотека должна оставаться драйвером строительства

Дальнейшее действие льготной ипотеки в России продиктовано необходимостью сохранения драйвера жилищного строительства, считает заместитель главы Минстроя РФ.

О значимости проекта по снижению ипотечной ставки заявил заместитель руководителя Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Одно из постановлений главы государства Владимира Путина без этой инициативы будет невозможно реализовать.

"Если нам необходимо выполнить указ президента и построить порядка 1 млрд кв. м, то эту программу надо продлевать", — добавил замглавы ведомства.

Президент России ранее предлагал реализовать такое количество жилья до 2030 года. Благодаря государственной поддержке на рынке жилья значительно вырос спрос. Как следствие, у застройщиков появились дополнительные стимулы для возведения объектов.

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#жилье #минстрой #ипотека #строительство #льгота

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