Правоохранители Украины заинтересовались певцами венгерского гимна в Закарпатье

Исполнение гимна Венгрии депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области стало поводом для привлечения Службы безопасности Украины.

Исполнение гимна Венгрии депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области стало поводом для привлечения Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее в украинских СМИ, этот инцидент проверяют на наличие в нем признаков госизмены, а также посягательства на территориальную целостность страны.

СБУ уже начала проверку по факту исполнения гимна Венгрии депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после инцидента встретился с венгерским послом. Украинский министр заявил, что распространить сепаратистские настроения в Закарпатье не получится.