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20:09   12 Декабря 2020
Политика

Киевские власти выступили против антиукраинских санкций Москвы

Киевские власти выступили против антиукраинских санкций Москвы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введение новых антиукраинских санкций России. Сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении МИД Украины сказано, что страна выражает протест против новых ограничительных мер. Ведомство осуждает подобные действия и расценивать как "попытку давления" на парламентариев и представителей общества.

Правительство России ранее расширило список граждан, которые попадают под персональные ограничения против Украины. В списке оказались 849 граждан Незалежной. Первоначальный вариант документа был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.

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#россия #украина #санкции

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