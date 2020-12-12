20:09 12 Декабря 2020Политика
Киевские власти выступили против антиукраинских санкций Москвы
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введение новых антиукраинских санкций России. Сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введение новых антиукраинских санкций России. Сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В сообщении МИД Украины сказано, что страна выражает протест против новых ограничительных мер. Ведомство осуждает подобные действия и расценивать как "попытку давления" на парламентариев и представителей общества.
Правительство России ранее расширило список граждан, которые попадают под персональные ограничения против Украины. В списке оказались 849 граждан Незалежной. Первоначальный вариант документа был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.