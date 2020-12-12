Киевские власти выступили против антиукраинских санкций Москвы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введение новых антиукраинских санкций России. Сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введение новых антиукраинских санкций России. Сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении МИД Украины сказано, что страна выражает протест против новых ограничительных мер. Ведомство осуждает подобные действия и расценивать как "попытку давления" на парламентариев и представителей общества.

Правительство России ранее расширило список граждан, которые попадают под персональные ограничения против Украины. В списке оказались 849 граждан Незалежной. Первоначальный вариант документа был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.