Липницкая стала тренером в академии Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к академии Евгения Плющенко. Новостью двукратный олимпийский чемпион поделился в своем Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к академии Евгения Плющенко. Новостью двукратный олимпийский чемпион поделился в своем Instagram.

Спортсменка будет работать в спортивной школе «Ангелы Плющенко» тренером. Фигурист уже поздравил коллегу и заметил, что теперь в его команде есть три обладателя золотых медалей Игр.

В нынешнем сезоне в академию из группы тренера Этери Тутберидзе перешли Алена Косторная и Александра Трусова. В августе к команде академии присоединилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных.

Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. На тот момент ей было 15 лет. Помимо олимпийского золота, фигуристка получила серебро чемпионата мира (2014) и золото чемпионата Европы (2014), а также стала второй в финале серии Гран-при (2013). Липницкая тренировалась под руководством Тутберидзе, а в ноябре 2015 года она перешла в группу к Алексею Урманову.

Спортсменка закончила карьеру в апреле 2017 года, объяснив решение проблемами со здоровьем, затем работала телекомментатором. Кроме того, Липницкая совместно с Ильиных и призером юношеской Олимпиады Максимом Мирошкиным работала тренером в «Академии чемпионов Ильиных и Липницкой».

В конце июля 22-летняя фигуристка рассказала о рождении ребенка. Дочь появилась на свет в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.