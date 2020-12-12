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20:06   12 Декабря 2020
Экономика

Рост цен на продукты объяснили сложным сочетанием ряда факторов

Рост цен на продукты объяснили сложным сочетанием ряда факторов

Подорожание ряда продуктов в России и мире вызвано несколькими факторами, заявил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) Абдолреза Аббассиан.

Пандемия вызвала у аналитиков определенные ожидания касательно будущих цен на рынке, однако они не оправдались в полной мере. Причина взлета стоимости продовольственных товаров далеко не только в коронавирусном кризисе, уверяет эксперт.

"Это следствие более сложного сочетания факторов", — добавил он в разговоре с ТАСС.

Прямое влияние оказали нехватка некоторых типов продуктов, повышенный покупательский спрос и различные макроэкономические причины. Кроме того, большое значение имеет положение страны: экспортирует она товар или занимается его импортом. Соответственно, от статуса будет зависеть и темп восстановления национального финансового и торгового сектора.

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