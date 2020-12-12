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20:07   12 Декабря 2020
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Неизвестные ограбили бутик с пуховиками в Париже на 3,5 миллиона рублей

Неизвестные ограбили бутик с пуховиками в Париже на 3,5 миллиона рублей

Банда злоумышленников напала на бутик Moncler в Париже и украла пуховики на сумму 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей). Об этом сообщила газета Le Parisien в субботу, 12 декабря.

Как пишет издание, в магазин ворвались неизвестные в балаклавах. Угрожая продавцам бутика оружием, они начали срывать куртки с вешалок. Затем грабители зашли в складское помещение, откуда спустя 30 секунд выбежали с пуховиками в руках. Инцидент произошел накануне в шестом округе Парижа.

Двое сотрудников магазина и охранник следовали инструкциям безопасности и не стали вмешиваться в происходящие, отмечает газета. По факту случившегося полиция Парижа начала расследование.

Ранее сообщалось, что американский пенсионер прогнал из своего дома грабителей с помощью трости.

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#париж #кража #пуховик

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