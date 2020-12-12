Простые напитки помогут справиться с сезонной простудой

Иммунитет человека ослабевает с наступлением холодов. В борьбе с сезонной простудой оказались способны помочь известные горячие напитки.

Иммунитет человека ослабевает с наступлением холодов. В борьбе с сезонной простудой оказались способны помочь известные горячие напитки.

Незаменимым средством при простуде является чай с лимоном и медом. Напиток богат витамином С и обладает тонизирующими, противовоспалительными и укрепляющими свойствами. Отвар имбиря избавляет организм от лихорадки и болей в теле, а также возвращает работоспособность.

Чай с малиной и цветками липы поможет сбить высокую температуру без использования лекарств. Глинтвейн согревает организм и активизирует иммунную систему. Уникальный отвар шиповника тоже обогащен витамином С. Пить такой чай следует четыре раза в день. Разовое количество не должно превышать полстакана.