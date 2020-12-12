Рар рассказал, чем для ЕС обернется победа Польши на переговорах о бюджете

Евросоюз, принимая бюджет на следующий год, пошел на большие уступки Польше и Венгрии, которые своей неуступчивостью подали пример другим странам Восточной Европы.

Евросоюз, принимая бюджет на следующий год, пошел на большие уступки Польше и Венгрии, которые своей неуступчивостью подали пример другим странам Восточной Европы.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что Евросоюз, пойдя, вопреки ожиданиям многих, на компромисс, продемонстрировал, таким образом, собственную недееспособность, а Польша в результате получит 770 миллиардов злотых.

Напомним, камнем преткновения в споре о бюджете Евросоюза на 2021 год стал проект механизма контроля за соблюдением верховенства права в странах-членах ЕС, который ранее поддержали представители «Старой Европы». При помощи предложенного механизма мониторинга планировалось следить за тем, как исполняется законодательство Евросоюза при распределении бюджетных ассигнований Брюсселя.

Именно против этого проекта и выступили Польша и Венгрия, которых в ЕС чаще других стран подвергают критике за пренебрежение «общеевропейскими ценностями». Однако Варшава и Будапешт пригрозили, что воспользуются своим правом вето, и тогда бюджет ЕС на 2021 год вообще не будет принят, и Брюсселю пришлось пойти на уступки.

Ранее о победе Польши в ходе переговоров о бюджете Евросоюза, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Закончились ключевые переговоры. На кону было 770 миллиардов злотых (около 211 миллиардов долларов), благодаря которым мы сможем лучше и быстрее развиваться и сокращать дистанцию до богатейших государств Европы», – передает РИА «Новости» слова польского премьера.

Комментируя эту новость, Александр Рар отметил, что Польша и Венгрия доказали, что Германия больше не может указывать членам Евросоюза, как им действовать, тем более, что она сама, пытаясь сдержать распространение пандемии, нарушает права своих граждан. Также Польша и Венгрия продемонстрировали другим странам, что и они могут пойти по этому пути.

«После победы Польши и Венгрии на переговорах, остальные страны Восточной Европы тоже будут больше отходить от либеральных ценностей и ориентироваться на свои национальные устои», — отметил Рар.

При этом политолог добавил, что разбирательства в Европейском суде по поводу правомерности связи между верховенством закона и финансированием будут продолжаться два года.

Таким образом Венгрия и Польша получают большой запас времени для того чтобы успеть получить выгоду от полученных средств. И на протяжении этого времени в отношении Польши и Венгрии не может быть принято никакого наказания за нарушение демократических принципов.