Ученые назвали простое средство против облысения

Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос. Об этом пишет таблоид Express со ссылкой на исследование британских ученых.

Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос. Об этом пишет таблоид Express со ссылкой на исследование британских ученых.

В эксперименте участвовали 30 мужчин с облысением, которые регулярно наносили на кожу голову пятипроцентный экстракт красного клевера. Спустя четыре месяца ученые зафиксировали у добровольцев 13-процентный рост волос и 29-процентное снижение цикла их выпадения. При этом группа, принимающая вместо экстракта плацебо, не показала результата.

Для другого исследования были отобраны 109 женщин в периоде постменопаузы. Участницы утверждают, что использование экстракта в течение 90 дней значительно улучшило структуру, внешний вид и общее качество волосяного покрова.

В статье говорится, что, несмотря на очевидный положительный эффект, перед использованием средства нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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