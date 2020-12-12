Ученые назвали простое средство против облысения
Экстракт красного клевера способен остановить выпадение волос. Об этом пишет таблоид Express со ссылкой на исследование британских ученых.
В эксперименте участвовали 30 мужчин с облысением, которые регулярно наносили на кожу голову пятипроцентный экстракт красного клевера. Спустя четыре месяца ученые зафиксировали у добровольцев 13-процентный рост волос и 29-процентное снижение цикла их выпадения. При этом группа, принимающая вместо экстракта плацебо, не показала результата.
Для другого исследования были отобраны 109 женщин в периоде постменопаузы. Участницы утверждают, что использование экстракта в течение 90 дней значительно улучшило структуру, внешний вид и общее качество волосяного покрова.
В статье говорится, что, несмотря на очевидный положительный эффект, перед использованием средства нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
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