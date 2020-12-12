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19:33   12 Декабря 2020
Армия

Российские миротворцы начали расследовать нарушение перемирия в НКР

Российские миротворцы начали расследовать нарушение перемирия в НКР

Российские миротворческие силы прибыли в населенные пункты Нагорного Карабаха, где было зафиксировано нарушение перемирия, сообщает Sputnik Армения.

Специалисты из РФ в настоящий момент устанавливают, кем был нарушен режим прекращения огня. Известно, что перестрелка была прекращена. О том, кто контролирует населенные пункты, в которых произошло нарушение перемирия, информации нет.

Россия ввела миротворческий контингент на территорию Нагорного Карабаха в соответствии с соглашением, подписанным в ночь на 10 ноября президентом России Владимиром Путиным, азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Кроме того, подписание документа прекратило боевые действия в регионе.

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