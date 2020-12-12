Ученые обосновали необходимость отказа от кофе по утрам

Употребление кофе сразу после пробуждения негативно отражается на здоровье человек, считают ученые.

Употребление кофе сразу после пробуждения негативно отражается на здоровье человек, считают ученые.

Привычка немедленно выпивать кофе по утрам угнетает организм. К выводу пришли немецкие и арабские исследователи. Все дело в том, что сочетание кортизола — гормона, активно вырабатывающегося после сна, — и кофеина нежелательно для здоровья. Об этом пишет Deutsche Welle.

Через 20-40 минут после пробуждения кофе будет воспринято телом человека намного лучше и окажет бодрящий эффект. Ограничения по употреблению напитка есть и в вечернее время, напомнили специалисты. Им не стоит злоупотреблять за пять-шесть часов перед сном.