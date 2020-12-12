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19:32   12 Декабря 2020
Общество

Ученые обосновали необходимость отказа от кофе по утрам

Ученые обосновали необходимость отказа от кофе по утрам

Употребление кофе сразу после пробуждения негативно отражается на здоровье человек, считают ученые.

Привычка немедленно выпивать кофе по утрам угнетает организм. К выводу пришли немецкие и арабские исследователи. Все дело в том, что сочетание кортизола — гормона, активно вырабатывающегося после сна, — и кофеина нежелательно для здоровья. Об этом пишет Deutsche Welle.

Через 20-40 минут после пробуждения кофе будет воспринято телом человека намного лучше и окажет бодрящий эффект. Ограничения по употреблению напитка есть и в вечернее время, напомнили специалисты. Им не стоит злоупотреблять за пять-шесть часов перед сном.

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#опасность #кофе #утро

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