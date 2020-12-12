Намерения МУС о проведении расследования на Украине поддержали в Госдуме РФ

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет надеется на справедливое расследование Международного уголовного суда (МУС) ситуации на Украине.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет надеется на справедливое расследование Международного уголовного суда (МУС) ситуации на Украине.

Генпрокурор МУС Фату Бенсуда ранее заявил о готовности приступить к следствию по происходящим на Украине событиям. По его мнению, на территории страны осуществлялись военные действия и преступления против человечности.

Российский парламентарий напомнил, что Правительство Украины пришло к власти путем вооруженного переворота. Кроме того, гражданская война, которая происходит в стране, является военным преступлением. Политик также назвал водную блокаду Крыма правонарушением жителей полуострова.

МУС следует обратить внимание и дать оценку подобным действиям Киева. РФ надеется на справедливое расследование и наказание виновных, заключил Шеремет.