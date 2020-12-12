Намерения МУС о проведении расследования на Украине поддержали в Госдуме РФ
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет надеется на справедливое расследование Международного уголовного суда (МУС) ситуации на Украине.
Генпрокурор МУС Фату Бенсуда ранее заявил о готовности приступить к следствию по происходящим на Украине событиям. По его мнению, на территории страны осуществлялись военные действия и преступления против человечности.
Российский парламентарий напомнил, что Правительство Украины пришло к власти путем вооруженного переворота. Кроме того, гражданская война, которая происходит в стране, является военным преступлением. Политик также назвал водную блокаду Крыма правонарушением жителей полуострова.
МУС следует обратить внимание и дать оценку подобным действиям Киева. РФ надеется на справедливое расследование и наказание виновных, заключил Шеремет.