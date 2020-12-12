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19:29   12 Декабря 2020
Политика

Намерения МУС о проведении расследования на Украине поддержали в Госдуме РФ

Намерения МУС о проведении расследования на Украине поддержали в Госдуме РФ

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет надеется на справедливое расследование Международного уголовного суда (МУС) ситуации на Украине.

Генпрокурор МУС Фату Бенсуда ранее заявил о готовности приступить к следствию по происходящим на Украине событиям. По его мнению, на территории страны осуществлялись военные действия и преступления против человечности.

Российский парламентарий напомнил, что Правительство Украины пришло к власти путем вооруженного переворота. Кроме того, гражданская война, которая происходит в стране, является военным преступлением. Политик также назвал водную блокаду Крыма правонарушением жителей полуострова.

МУС следует обратить внимание и дать оценку подобным действиям Киева. РФ надеется на справедливое расследование и наказание виновных, заключил Шеремет.

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#госдума #украина #шеремет

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