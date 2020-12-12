МИД России раскритиковал решение Вашингтона по Западной Сахаре

Позиция США по Западной Сахаре может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Позиция США по Западной Сахаре может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Вашингтон также запланировал открыть в регионе американское консульство.

Представители российского внешнеполитического ведомства заявили, что решение Соединенных Штатов может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению международно-правовой базы западносахарского урегулирования. В министерстве считают, что односторонний шаг Вашингтона угрожает региональной стабильности.