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19:25   12 Декабря 2020
Политика

МИД России раскритиковал решение Вашингтона по Западной Сахаре

МИД России раскритиковал решение Вашингтона по Западной Сахаре

Позиция США по Западной Сахаре может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Вашингтон также запланировал открыть в регионе американское консульство.

Представители российского внешнеполитического ведомства заявили, что решение Соединенных Штатов может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению международно-правовой базы западносахарского урегулирования. В министерстве считают, что односторонний шаг Вашингтона угрожает региональной стабильности.

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#сша #мид #Западная Сахара

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