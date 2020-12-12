Екатеринбургский епископ сомневается в подлинности останков царской семьи

РПЦ предпочитает не торопиться с признанием найденных под Екатеринбургом останков членов семьи Романовых.

РПЦ предпочитает не торопиться с признанием найденных под Екатеринбургом останков членов семьи Романовых.

Епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что утверждать подлинность останков царской семьи пока рано. Представитель РПЦ уверен, доводов и свидетельств, что это действительно останки Романовых достаточно. Однако осталось немалое количество вопросов, ответы на которые в настоящий момент не получены. В связи с этим епископ считает, что торопиться не стоит.

"Святейший патриарх сказал, что мы не торопимся к какой-то дате, к какому-то числу объявить о некоем решении. Будем ждать, когда на эти вопросы будут получены ответы. Это не какой-то артефакт… Для нас это принципиально, это святые люди", — сказал священнослужитель.

Расследование по факту гибели царской семьи было возобновлено в 2015 году. Инициатором выяснения обстоятельств стал Следственный комитет РФ и Русская православная церковь.