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19:05   12 Декабря 2020
Общество

COVAX положительно ответил Киеву на запрос о получении вакцины от COVID-19

COVAX положительно ответил Киеву на запрос о получении вакцины от COVID-19

COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее говорил, что Киев надеется получить первую партию в ближайшие шесть месяцев 2021 года.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций", — написал Ляшко в своем Facebook.

Он также добавил, что украинские власти продолжают работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов вакцинации поступило в кратчайшие сроки.

COVAX — международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, чем субсидируют так называемые финансируемые государства. На сегодняшний день к COVAX присоединились 184 страны.

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#украина #вакцина #covax

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