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19:03   12 Декабря 2020
Общество

АвтоВАЗ полностью прекратил производство автомобилей Datsun

АвтоВАЗ полностью прекратил производство автомобилей Datsun

АвтоВАЗ официально прекратил выпуск автомобилей Datsun. Последняя партия машин японского бренда сошла с конвейера 10 декабря на заводе в Тольятти.

Информации о прекращении производства автомобилей Datsun в России появилась еще в мае текущего года. Недавно АвтоВАЗ официально объявил о прекращении выпуска данных машин. На отечественном предприятии в Тольятти осуществлялась сборка седана on-DO и хетчбэка mi-DO. Последние модели будут доступны для покупки еще некоторое время в официальных дилерских центрах Datsun. Причиной ухода с российского рынка стали финансовые проблемы компании.

Марка Datsun является частью корпорации Nissan Motor, которая возродила суббренд в 2012 году для выпуска бюджетных автомобилей. Изначально модели поставлялись на рынки Индии, Индонезии и ЮАР. В России марка появилась только в 2014 году. Гарантийные обязательства уже приобретенных моделей Datsun взяла на себя Nissan Motor.

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