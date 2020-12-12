АвтоВАЗ полностью прекратил производство автомобилей Datsun

АвтоВАЗ официально прекратил выпуск автомобилей Datsun. Последняя партия машин японского бренда сошла с конвейера 10 декабря на заводе в Тольятти.

АвтоВАЗ официально прекратил выпуск автомобилей Datsun. Последняя партия машин японского бренда сошла с конвейера 10 декабря на заводе в Тольятти.

Информации о прекращении производства автомобилей Datsun в России появилась еще в мае текущего года. Недавно АвтоВАЗ официально объявил о прекращении выпуска данных машин. На отечественном предприятии в Тольятти осуществлялась сборка седана on-DO и хетчбэка mi-DO. Последние модели будут доступны для покупки еще некоторое время в официальных дилерских центрах Datsun. Причиной ухода с российского рынка стали финансовые проблемы компании.

Марка Datsun является частью корпорации Nissan Motor, которая возродила суббренд в 2012 году для выпуска бюджетных автомобилей. Изначально модели поставлялись на рынки Индии, Индонезии и ЮАР. В России марка появилась только в 2014 году. Гарантийные обязательства уже приобретенных моделей Datsun взяла на себя Nissan Motor.