Страны Черноморского региона по-разному относятся к России, в том числе и дружественно, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Страны Черноморского региона по-разному относятся к России, в том числе и дружественно, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Соперничество государств Черноморского региона было смоделировано специалистами стратегического исследовательского центра RAND Corp. Эксперты пришли к выводу, что РФ сможет переиграть любые союзы потенциальных противников.

Однако влияние Москвы на Грузию, Украину и Румынию не распространилось согласно результатам исследования. Турция и Болгария покинули объединения, а Соединенные Штаты не добились никаких результатов.

Ряд государств в Черноморском регионе находятся в затруднительном экономическом положении из-за политики стран Запада по отношению к ним, подчеркнул Кнутов в беседе с журналистами Nation News.

"Румыния, Украина и Грузия находятся в состоянии продолжительного системного кризиса, который усиливается из-за эпидемии коронавируса. Выход они видят в русофобской политике, в обмен на которую они рассчитывают получать подачки из Вашингтона", — сказал эксперт.

Болгария является государством, сохраняющим положительное отношение к России, которая освободила болгар от гнета Османской империи, напомнил Кнутов. Отношения РФ и Турции весьма сложные, однако Москва и Анкара умеют договариваться, подчеркнул эксперт. Он добавил, что у США действительно почти нет шансов в этом регионе.