Пользователям Twitter запретили ставить лайки под постами Трампа

Социальная сеть Twitter ввела новые ограничения — пользователи больше не могут поставить отметку "нравится" под некоторыми постами президента США Дональда Трампа.

Социальная сеть Twitter ввела новые ограничения — пользователи больше не могут поставить отметку "нравится" под некоторыми постами президента США Дональда Трампа.

Администрация американской платформы объяснила свое решение попыткой предотвратить распространение публикаций, которые якобы нарушают правила соцсети. В сообщении говорится, что большая часть способов взаимодействия с подобными постами заблокирована.

Социальная сеть неоднократно отмечала посты президента особой отметкой. К примеру, недавний пост Трампа о выборах помечен как "не вызывающий доверия". В октябре аккаунт американского лидера в Twitter был взломан хакером.