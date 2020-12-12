Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:02   12 Декабря 2020
Политика

Пользователям Twitter запретили ставить лайки под постами Трампа

Пользователям Twitter запретили ставить лайки под постами Трампа

Социальная сеть Twitter ввела новые ограничения — пользователи больше не могут поставить отметку "нравится" под некоторыми постами президента США Дональда Трампа.

Администрация американской платформы объяснила свое решение попыткой предотвратить распространение публикаций, которые якобы нарушают правила соцсети. В сообщении говорится, что большая часть способов взаимодействия с подобными постами заблокирована.

Социальная сеть неоднократно отмечала посты президента особой отметкой. К примеру, недавний пост Трампа о выборах помечен как "не вызывающий доверия". В октябре аккаунт американского лидера в Twitter был взломан хакером.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #twitter

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров