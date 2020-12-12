Шойгу доложил Путину о залповом пуске ракет "Булава"

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о запуске ракет "Булава". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о запуске ракет "Булава". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.