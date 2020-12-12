18:45 12 Декабря 2020Армия
Шойгу доложил Путину о залповом пуске ракет "Булава"
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о запуске ракет "Булава". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о запуске ракет "Булава". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами", — говорится в сообщении.